Grève des transports : des fissures sur le front syndical

Mardi dernier, des leaders syndicaux avaient suivi le même parcours de manifestations. Désormais, chacun sa route. Le front syndical se fissure. Les directions de la CGT, FO et Sud Rail continuent le mouvement, alors que l'Unsa et la CFDT veulent une pause. À l'Unsa, 20% des grévistes refuse la trêve. À la CFDT, toute la branche cheminots ne veut pas suivre les consignes du syndicat. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/12/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.