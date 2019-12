Grève des transports : les commerçants parisiens inquiets pour les fêtes

Ce samedi 7 décembre est l'une des journées les plus importantes de l'année avant les fêtes pour les commerçants. Pourtant, à Paris, de nombreux clients sont découragés par l'absence de transports. De telle situation inquiète les commerçants. Pour eux, la grève arrive encore au plus mauvais moment. Ces difficultés en centre-ville font toutefois le bonheur de ceux en périphérie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/12/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.