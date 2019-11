Grève du 5 décembre : les plans B pour se déplacer

Pour contourner la grève du 5 décembre prochain, les plans B sont bien plus nombreux aujourd'hui qu'en 1995. En ville, les chauffeurs privés complètent l'offre des taxis. Les sociétés privées vont aussi élargir leur offre. Les loueurs de vélos, de trottinettes ou de scooters prévoient même des promos pendant la grève. Et on peut se passer des RER avec le covoiturage. La région Île-de-France se dit prête à les rembourser. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/11/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.