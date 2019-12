Grève : la CGT entend maintenir la pression

Les syndicats confirment la nouvelle manifestation prévue ce 10 décembre 2019. Une initiative qui intervient la veille de l'annonce du projet de réforme des retraites par Édouard Philippe. De son côté, la CGT veut aussi maintenir la pression. Comme tous les ans à la même période, elle organise une manifestation contre la précarité et le chômage. Pour cette édition, l'idée est de faire pression sur le gouvernement tant sur les retraites que sur le chômage et la précarité. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 07/12/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 7 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.