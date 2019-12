Grève : la facture commence à s'alourdir pour tous les secteurs

Les opérateurs fret ferroviaire sont pénalisés par la grève, avec des pertes financières qui s'élèvent déjà à dix millions d'euros. L'Association Française du Rail craint même le dépôt de bilan pour de nombreuses entreprises. Pour la RATP et la SNCF, entre les recettes manquantes, les remboursements et les pénalités, la facture est salée. Par ailleurs, les secteurs du tourisme et de l'hôtellerie connaissent aussi des baisses de fréquentation, allant jusqu'à 50% pour certains restaurateurs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 22/12/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 22 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.