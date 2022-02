Grève sans fin des éboueurs : l'exaspération des Marseillais

Le face-à-face est tendu, le dialogue compliqué. À gauche, des Marseillais exaspérés par les grèves d’éboueurs à répétition. À droite, des cadres de Force ouvrière pris à partie. Ce samedi matin, ces habitants, excédés, sont venus déposer leurs ordures devant le siège du syndicat majoritaire à la Métropole qu’ils jugent responsable de la situation. Face à cette colère, les dirigeants de Force ouvrière refusent d’endosser la responsabilité du conflit avec la Métropole. Sur les trottoirs marseillais, 3 400 tonnes de déchets se sont accumulées en douze jours de grèves. Les commerçants du centre-ville, eux aussi, n’en peuvent plus. Les terrasses des restaurants et les magasins sont presque vides un samedi de solde. Les agents grévistes, entre 30 et 50 chaque jour, tournent, depuis le début du conflit. Ce qui permet d’inscrire le mouvement dans la durée. Face aux vents violents attendus ce week-end, la métropole a déployé des filets filtrants dans l’Huveaune pour éviter la dispersion des déchets dans la mer. T F1 | Reportage F. Miara, P. Fontalba