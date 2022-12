Grève SNCF : la concurrence en profite

C'est un week-end compliqué pour les voyageurs de la SNCF. "Tout a été annulé, les prix ont doublé et c'est la catastrophe" ; "Ce qui est agaçant, c'est qu'ils font forcément grève là où les gens voyagent le plus", lancent des usagers. Pendant la grève, il y a ceux qui restent à quai et ceux qui ont réservé ce train rouge pour la ligne la plus fréquentée d'Europe, Paris-Lyon. Trenitalia, seul concurrent de la SNCF, fait le plein de voyageurs avec cinq trajets par jour, tous complets. Pour Inès, c'est une première, son train a été annulé samedi. Dans son offre, la compagnie italienne met aussi en avant une boisson et un encas, gratuits en business. En tout, il y a trois classes différentes avec un prix d'appel de 23 euros en wagon standard. Habitué de cette compagnie, Maxence ne se pose même plus la question au moment de réserver son billet. Nous arrivons à Lyon à l'heure. Comme Maxence, il faudra peut-être opter pour cette solution pendant les fêtes de fin d'année. Les trois principaux syndicats de la SNCF ont déposé un préavis de grève pour les week-ends de Noël et du Nouvel An. TF1 | Reportage L. Deschateaux, V. Pierron