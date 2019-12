Grève : s’organiser, c’est bien, mais pour combien de temps ?

Dans certaines entreprises, le télétravail est réservé à ceux qui habitent à plus de 45 minutes de marche du bureau. Quand le télétravail est impossible et que venir au bureau est trop compliqué, la solution est de poser des congés, pour ceux qui ont des réserves de RTT, ou de poser des congés sans solde. Pour éviter les absences et les retards, ce magasin de jouets offre par exemple la nuit d'hôtel aux employés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/12/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.