Grève surprise à la SNCF : le trafic ferroviaire perturbé

En raison d'une grève sans préavis, les circulations ferroviaires sont très perturbées. Ce vendredi soir, grévistes et direction de la SNCF n'ont toujours pas trouvé d'accord. Où en est le trafic ? Est-ce que les départs en vacances s'annoncent compliqués ? Le point avec Marine Brossard, notre envoyée spéciale à la gare Montparnasse (Paris 15ème). Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/10/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.