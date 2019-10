Grève surprise à la SNCF : les voyageurs restent à quai

Des retards, des trains annulés principalement en région, des usagers désemparés... Aucun préavis de grève n'avait été déposé. Pourtant, les conducteurs et les agents de la CGT et Sud Rail ont décidé de débrayer ce vendredi 18 octobre. Ils invoquent leur droit de retrait après un accident mercredi sur un passage à niveau. Le secrétaire d'État aux transports a annoncé l'ouverture d'une enquête sur cet accident qui a entraîné un mouvement social national. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/10/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.