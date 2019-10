Grève surprise à la SNCF : récit d'une journée de galère

La grève surprise à la SNCF sème la pagaille à la gare Montparnasse. Ce samedi à 11h, il était impossible de trouver une place dans un train. Le TGV à quai est pris d'assaut. En plus des passagers ordinaires se pressent les voyageurs dont les trains ont été annulés. D'autres tentent de voyager sans titre de transport. À bord, le moindre mètre carré de couloirs est occupé. Récit d'une journée noire sur les rails ! Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/10/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.