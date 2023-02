Grève surprise : les contrôleurs du ciel paralysent Orly

Devant le panneau d'affichage, la même réaction des voyageurs : mélange de colère et déception. Un vol sur deux a été annulé au départ et l'arrivée d'Orly. Ce sont les conséquences de la grève surprise à l'initiative des contrôleurs aériens. Incompréhension totale des voyageurs. Cathy et son mari devraient partir pour l’Égypte. Ils étaient même installés à bord de l'avion. La grève déclenchée samedi matin est illégale, sans aucun préavis. Son dépit est pourtant obligatoire. Il est impossible de mettre en place un service minimum. "On a surveillé tous les jours pour savoir si la compagnie aérienne allait annuler un vol, et là, on apprend le jour J, à l'instant T, que le vol est annulé. Donc, vraiment, je suis très en colère", déplore une dame. Au comptoir des compagnies, tout le monde essaie de trouver une solution de s'organiser pour peut-être partir demain. Mais Gérard et Mélanie, eux, préfèrent tirer un trait sur leurs vacances."On est parti à 5 heures du matin. Il faut qu'on rentre chez nous, refaire le parcours. On est quand même fatigué. Donc, c'est quand même une galère", explique Gérard. Les perturbations continuent encore ce soir. Mais le retour à un trafic normal est prévu demain. TF1 | Reportage C. Diwo, C. Souary