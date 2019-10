Grève surprise ou droit de retrait : que risquent les cheminots ?

La direction de la SNCF conteste l'utilisation du droit de retrait par les cheminots et parle de grève illégale. Les conditions du droit de retrait ont-elles été bien réunies ? Quelles sanctions peuvent être décidées par la direction ? Que risquent les agents qui auraient détourné cette disposition du code du travail ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/10/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.