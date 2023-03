Grèves : à quoi faut-il s'attendre ?

Depuis plusieurs jours, les Niçois sont déjà prévenus qu’il n’y aura aucun tramway mardi et que 25 lignes de bus seront perturbés. Les usagers ont prévu leur plan B. Pour la première fois depuis le début du mouvement, la grève du 7 mars sera reconductible et donc pourrait durer dans le temps. Autre nouveauté, les routiers se joignent au mouvement. Dès ce soir 22 heures, barrage filtrant et opération escargot à prévoir. Un mouvement à l’appel de seulement deux syndicats pour l’instant. Demain, début des blocages dans les raffineries, alors pour avoir l’esprit tranquille, certains réajustent déjà le réservoir. Nombreux sont les secteurs touchés par les grèves et blocages. Depuis vendredi, les centraux nucléaires français sont perturbés, avec une baisse de la production de l’électricité équivalente à celle de cinq réacteurs. Dans l’aérien, La Direction générale de l'Aviation civile a pris les devant. Écoles et trains devraient être perturbés par cette mobilisation. Pour la CGT, mardi doit marquer le passage à la vitesse supérieure. TF1 | Reportage A. Tassin, A. Flieller, L. Delsol