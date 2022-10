Grèves, carburants, pouvoir d'achat, ... Élisabeth Borne réagit

La Première ministre confirme que du fait du week-end, le problème s’est un peu dégradé. “C’est très différent selon les régions. Il y a des régions où c’est très tendu, notamment Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté. Puis d’autres où ça va mieux, notamment avec les réquisitions qu’on a pu faire dans le dépôt de Dunkerque”, explique-t-elle. Toujours selon la cheffe du gouvernement, ça s'est beaucoup amélioré dans les Hauts-de-France. Elle reconnaît en tout cas que c’est trop, et elle assure que le gouvernement est très mobilisé pour faire tout ce qui peut relever de lui. Par exemple, depuis le 21 septembre, comme on voit qu’il y a des dépôts bloqués, l'exécutif a mobilisé des stocks stratégiques, des stocks de l’État pour réapprovisionner des stations-services. Elle poursuit : “Les dix derniers jours, j’ai mis beaucoup d’énergie pour qu’il y ait des négociations dans les entreprises, chez Esso et chez Total, parce que c’est bien la bonne façon de sortir qu’il y ait des négociations salariales et dans les deux entreprises, il y a bien eu un accord majoritaire qui a été signé”. Borne demande donc aux salariés qui restent en grève, malgré cet accord majoritaire, de respecter l’accord et ne pas bloquer le pays avec toutes les difficultés que cela crée aujourd’hui pour les Français. Découvrez la suite de ce reportage dans la vidéo en en-tête de cet article.