Grèves et manifestations : une semaine sous haute tension

Des vitres brisées, des permanences d'élus vandalisées comme celle d'Eric Ciotti, le président des Républicains. Cette semaine s'achève avec fracas alors à quoi ressemblera la prochaine. Car ces dégradations violentes, encore peu nombreuses, deviennent toutefois plus fréquentes notamment à la fin des rassemblements syndicaux quant aux manifestants succèdent des casseurs, parfois d'ultra-gauche. Dans l'Hexagone, 169 personnes ont été interpellées samedi. Des tensions qui surviennent avant un vote déterminant lundi, un vote dont dépend l'avenir du Gouvernement. En effet, l'adoption de la réforme des retraites grâce au 49.3 a provoqué deux dépôts de motion de censure. Mais pour obliger le Gouvernement à démissionner, l'opposition aura besoin du soutien de nombreux députés Républicains, et c'est, ce soir, peu probable. Alors les syndicats ont passé outre et ils entament une nouvelle semaine de mobilisation partout en France. L'intersyndical l'a décidé. Une neuvième journée de rassemblement sera organisée partout en France jeudi. Mais depuis plusieurs jours, les manifestations locales ont lieu quotidiennement, plutôt en fin de journée. C'est le cas ce dimanche au centre commercial Rosny 2 en région parisienne. Un rassemblement a également eu lieu au péage de Senlis sur l'autoroute A1 où beaucoup de militants arborent un gilet jaune pour une opération barrière ouverte, c'est-à-dire péage gratuit. D'ailleurs, dans plusieurs corporations, les grèves se poursuivent, comme celles des éboueurs à Nantes ou à Paris. Malgré des réquisitions, 10 000 tonnes d'ordures doivent toujours y être collectées. Les transports sont également en grève. Ce lundi à l'aéroport d'Orly, 30 % des vols devraient être annulés, 20 % à Marseille. Dans les gares, vous trouverez tout de même deux TER sur trois et quatre TGV sur cinq. Des grèves qui pourraient perturber le transport des lycéens. Alors, comme les épreuves du bac commencent lundi, le ministère de l'Éducation nationale assure qu'un temps de travail supplémentaire sera accordé aux retardataires. TF1 | Reportage S. Millanvoye, L. Koceir