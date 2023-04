Grèves : les Français tardent à réserver leurs vacances

Dans ce camping, ce samedi matin, c'est l'arrivée des premiers clients. Mais cette année, la réouverture est plus compliquée. C'est 30% de réservations en moins par rapport à l'année dernière. "Le conflit en Ukraine, le prix des carburants, l'inflation, ça fait qu'il n'y a peut-être pas l'ambiance et le climat", confie Jean-Marc Bregulla. Le gérant du camping garde espoir, les réservations peuvent encore arriver. Pour optimiser ses chances, il n'hésite pas à décrocher le téléphone. Il relance d'anciens clients et envoie des mails pour persuader de l'utilité de revenir chez eux. Avec les mouvements sociaux qui perdurent partout dans le pays, certains clients n'osent plus voyager. L'hôtel La Pergola, à Arcachon, en a fait les frais. Ici, pour le mois d'avril, seules 20% des chambres sont réservées. C'est également la faute aux grèves à répétition. Tributaire aussi de l'image du pays face au climat social, certains clients étrangers renoncent, eux aussi, à leur semaine de vacances. TF1 | Reportage L. Cloix, N. Forestier