Grèves : quelles perturbations pour le week-end ?

Il y a encore quelques heures, trois étudiants en formation à Paris n'étaient pas sûrs de pouvoir rentrer chez eux dans Les Landes. "Hier, on avait les trains supprimés, mais là, heureusement, ils ont été remis en marche. Mais on était en train de chercher des solutions, ça devenait compliqué", s'exprime l'une des étudiantes. En cas d'annulation, il n'est pas toujours simple de réserver un nouveau trajet. Certains viennent juste de poser leur valise pour le week-end, ils s'inquiètent déjà de savoir s'ils pourront repartir dimanche. Ce week-end, seul un TGV sur deux circule, deux TER sur cinq et un intercité sur quatre. Pour leur séjour à Paris, des copines ont dû trouver une alternative aux trains. Au lieu de deux heures, l'aller va durer cinq heures en voiture, un trajet plus long et plus cher. Pour elles, partir en avion n'était pas envisageable. De toute façon le trafic aérien, lui aussi, est perturbé. Près de 20% des vols sont annulés. Dans les airs comme sur les rails, la grève devrait se poursuivre au moins jusqu'à mercredi, date de la prochaine journée de mobilisation. TF1 | Reportage L. Kebdani, A. Ponsar