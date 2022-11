Grippe, Covid : le bon moment pour se faire vacciner ?

Dans cette pharmacie, comme partout dans l'Hexagone, il reste beaucoup de vaccins contre la grippe au frais. Par rapport à la même époque de l'année dernière, le stock est deux fois plus supérieur. Pour rappel, les plus de 65 ans, les immunodéprimés et les femmes enceintes reçoivent un bon pour se faire vacciner gratuitement. Mais si l'an dernier à la même époque, sept millions de personnes fragiles étaient vaccinées, seules six millions cette année se sont déplacées. Selon le président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France, c'est parce qu'il y a un ras-le-bol des vaccins sans compter que le beau temps de ces derniers mois n'a pas encouragé à penser aux maladies. Pourtant, la grippe s'annonce précoce cette année et pourrait même être plus virulente et le Covid circule toujours. Là aussi, la campagne de rappel patine même chez les plus fragiles. Aussi, les professionnels de santé plaident pour une simplification des messages. Il est possible de réaliser le vaccin grippe et le rappel contre le Covid, toujours gratuit, le même jour. D'ailleurs, mieux vaut ne pas trop tarder. La grippe commence déjà à circuler dans quatre régions. TF1 | Reportage C. Bayle, L. Attal