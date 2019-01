Grippe : un Ehpad du Loiret placé sous confinement

Dans le Loiret, six personnes dont deux soignants sont décédées dans un Ehpad. Les symptômes sont ceux de la grippe mais une enquête a été ouverte pour confirmer l'origine des décès. Jusqu'à nouvel ordre, l'établissement de La Chapelle-Saint-Mesmin est placé en quarantaine. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 27/01/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 27 janvier 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.