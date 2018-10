Grippe : la vaccination est ouverte !

C'est une information cruciale pour douze millions d'entre nous. La campagne de vaccination contre la grippe a démarré ce samedi 6 octobre 2018. Ce vaccin est d'ailleurs fortement conseillé aux femmes enceintes, aux plus de 65 ans et aux patients d'une maladie chronique. La nouveauté de cette année est la possibilité de se faire vacciner directement à la pharmacie. Toutefois, quatre régions seulement sont concernées par cette petite révolution. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/10/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.