Grisou : se chauffer grâce à la mine

Le grisou était la terreur des mineurs. Ce gaz, responsable d'explosions meurtrières, se dégage des couches de charbon. Et il est toujours présent aujourd'hui en sous-sol. Plus de 30 ans après la fermeture de la dernière mine Nord-Pas-de-Calais, c'est désormais cette richesse naturelle que l'on vient puiser dans les entrailles de la terre. Comme l'explique Yann Fouant, chef de projets - La Française de l'énergie. L'homme a créé 110 000 km de galeries dans le bassin minier. Soit deux fois et demie le tour de la terre. Alors, on compte au moins 150 ans de réserve de grisou dans les Hauts-de-France. La matière est extraite automatiquement, compressée puis envoyée dans une canalisation vers Béthune. Dans un bâtiment, depuis plus d'un an, une chaudière flambant neuve alimente en chaleur 1 700 logements sociaux de la ville. C'est notamment le cas de Michèle qui habite dans un HLM depuis 28 ans. Ancienne fille de mineur, elle ne trouve aujourd'hui que des avantages au grisou. Il procure une chaleur beaucoup plus intense. Il constitue aussi un plus pour son pouvoir d'achat, car ses charges mensuelles en chauffage ont baissé. Produit localement, le gaz de mine coûte moins cher à l'achat. Son prix est garanti sur 22 ans. De quoi se mettre à l'abri des fluctuations des marchés. Des dizaines de bâtiments publics sont déjà chauffés au grisou à Béthune. Cela représente une économie de 200 000 euros chaque année. Ce gaz bon marché pourrait donc attirer de nouvelles activités dans cette ville frappée, il y a un an, par la fermeture de l'usine Bridgestone qui employait 863 salariés. TF1 | Reportage J. Roux, S. Deperrois