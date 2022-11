Groenland : dans les pas des explorateurs français

À Ittoqqortoormiit (Groenland), l'un des villages les plus isolés de la planète, le dépaysement est total. Et pourtant, ce hameau raconte une histoire française. Sur place, une stèle rend hommage à Jean-Baptiste Charcot, l'un des pionniers des explorations polaires. Le commandant Charcot, après plusieurs expéditions en Antarctique, a mené huit campagnes océanographiques sur la côte Est du Groenland, entre 1925 et 1935 sur le navire "Le Pourquoi Pas ?". À ce jour, son œuvre reste une source d'inspiration. En 1932, le bateau a déposé une équipe de scientifiques français à Ittoqqortoormiit. Ils ont passé un an au contact de la population. Un film de l'époque montre les modes de vie, la chasse au phoque qui est la principale source de nourriture, le nettoyage des peaux d'ours qui serviront à la fabrication de vêtements. On y voit également les ingénieurs français qui s'habillent à la mode locale pour mener leurs expériences dans des températures descendant jusqu'à -30°C en hiver. Ils ont jeté les bases de la recherche dans les régions arctiques avec des sujets qui sont maintenant au cœur de l'actualité. TF1 | Reportage M. Izard, B. Lachat, J.F. Jouanne