Grogne contre un poulailler géant

La petite commune de Pitgam est devenue le théâtre d'un bras de fer bien difficile à arbitrer. Les habitants et les associations sont farouchement opposés à l'installation d'un gigantesque élevage de poules. Le projet a pourtant reçu deux avis favorables après une enquête publique. Ce week-end, les opposants se sont de nouveaux mobilisés.