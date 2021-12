Grogne hospitalière : les raisons de la colère

Le docteur Marc Lambert nous invite à le suivre dans l’unité Covid du CHU de Lille. ici, les dix chambres sont occupées et en réanimation, les malades sont de plus en plus nombreux. Alors, le plan blanc a été déclenché par anticipation. La direction peut donc annuler des jours de congé ou modifier le planning du personnel soignant pour renforcer les équipes. Aurélie, agent de service hospitalier, s’y prépare déjà. Ici, 95% des patients Covid sont des personnes non-vaccinées. Et Leila, infirmière, n’est pas surprise par le déclenchement du plan. D’autant qu’il n’y a pas que les patients Covid. Tous les services sont pleins. Là, par exemple, ce sont des patients qui sortent d’une lourde opération gastrique. La cinquième vague arrive incontestablement. Et c’est une nouvelle période difficile qui s’annonce pour le personnel soignant. À Lille, il sait désormais que les jours qui viennent seront très intenses. T F1 | Reportage S. Hembert, T. Chartier