Grogne sociale : ces mouvements citoyens imprévisibles

Les mouvements spontanés de citoyens sont toujours compliqués à appréhender pour les pouvoirs publics. Lancée sur les réseaux sociaux, la mobilisation des gilets jaunes aura lieu samedi 17 novembre 2018. Elle rappelle celle des bonnets rouges en 2013, mais aussi celle des infirmières en 1988, avec à chaque fois un gouvernement qui a fini par lâcher du lest.