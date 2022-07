Grosses chaleurs, c'est reparti pour une semaine !

À Saint-Étienne-de-Montluc, même le dimanche, la moisson bat son plein, avec trois semaines d'avance. À cause des pics de chaleur à répétition depuis un mois, les agriculteurs n'ont pas vraiment le choix. Les moissonneuses tournent nuit et jour, même en plein cagnard. Et moissonner sous de fortes températures comporte aussi des risques. Les machines peuvent déclencher des incendies. Ce dimanche 10 juillet, le mercure avoisinait 30°C. C'est normal pour la saison, mais cela va grimper lundi en Loire-Atlantique. Mardi, la vague de chaleur va s'installer dans tout l'ouest. En Gironde, dans le village de Belin-Béliet, on a connu un record à plus de 43°C au mois de juin. Forts de cette expérience, les habitants ont acquis des réflexes. À la boulangerie, on a déjà ressorti les ventilateurs. Le village est sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Selon Louis Bodin, météorologiste, le pays va entrer dans une période où les températures varient entre 35 et 38°C dans les régions du sud-ouest. Cela va s'accumuler sur plusieurs jours. Le phénomène est particulier, même si cela se passe au mois de juillet. À Toulouse, dès lundi 11 juillet 2022, les piscines resteront ouvertes, parfois jusqu'à 22h. De quoi se rafraîchir avec 35°C le jour et 25°C la nuit. T F1 | Reportage C. Bayle.