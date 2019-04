Le groupe PNL crée la surprise sur les Champs-Elysées

A la grande surprise de ses fans, le duo de rappeurs PNL s'est offert une montée des Champs-Elysées ce 5 avril 2019, à bord d'un bus à impériale, façon champions du monde. Les deux frères, Ademo et N.O.S, véritables rois de la com', ont voulu créé la surprise pour la sortie de leur nouvel album. Depuis leur début, ils ont su cultiver le mystère, un des secrets de leur succès. En deux semaines, leur clip sur la Tour Eiffel a été vu plus de 40 millions de fois. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 06/04/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 6 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.