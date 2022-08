Guacamole, tapenade : pourquoi ils cartonnent à l'apéro

Ils sont devenus ces dernières années les stars des apéros. Et ce groupe d'amis ne peut pas s'en passer. Guacamole, rillettes, fromage frais... Il y en a de toutes les couleurs et pour tous les goûts. En supermarché, les prix vont de deux à cinq euros le pot. Chaque année, les ventes de ces recettes à tartiner augmentent de 7 %. À base d'olive, de légume, de fromage ou de poisson, ces produits sont-ils pour autant bons pour la santé ? La plupart des gens ne pensent pas le contraire. Mais qu'en est-il vraiment ? Qui a-t-il à l'intérieur de ces recettes ? Pour le savoir, nous nous sommes rendus en Normandie, dans l'usine du leader français du marché où 12 millions de pots sont fabriqués chaque année. Sur les chaînes de production, une trentaine de variétés différentes défilent. Pour préserver les nutriments, les légumes et les herbes arrivent congelés. Et pour conserver les produits, du sorbate de potassium est utilisé. Dans les grandes surfaces, le pot d'un produit à base de fromage frais est vendu entre trois et quatre euros pour 144 g. Un prix plutôt élevé, mais totalement justifié, selon les fabricants qui affirment utiliser des ingrédients de qualité et investir en permanence pour inventer de nouvelles recettes. Néanmoins, selon certains spécialistes de l'alimentation, les industriels font des marges confortables en vendant ces produits. Donc, le fait maison coûte moins cher. Mais si on préfère la facilité, à quoi faut-il être attentif sur les étiquettes ? La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Poujol, T. Fribourg, O. Cresta