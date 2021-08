Guadeloupe : le vaccin anti-Covid fait-il son chemin ?

Ils n'avaient jamais pensé à franchir la porte d'un centre de vaccination, jusqu'à ce qu'un de leurs proches soient touchés par le Covid. Il y a deux semaines, la mère de Daryl et Enzo a été testée positive et tombe gravement malade. “ Elle a vu sa mort et pour la rassurer, j'ai décidé de me faire vacciner. Je me suis remis en question tout ça, j'ai dit bon bah on y va et puis voilà, je me retrouve là ce matin”. Le vaccin est loin de faire l'unanimité sur l'île. “Moi, j'ai peur du vaccin, je vous jure, j'ai peur” des effets secondaires. Alors même que les cas d'effets indésirables après injection sont minimes. Face aux dégâts humains causés par le Covid, le rejet est catégorique. “Mettre quelque chose qu'ils ont créé et qu'on nous oblige à prendre, il y a anguille sous roche”. Le sujet est dans tous les esprits et divise la population. Cette mère de famille fait partie de ceux qui ne parviennent pas encore à y voir clair. “Les provax et des antivax, je ne prends pas parti. Mais j'essaie juste de comprendre la situation, lire les textes officiels, faire fonctionner mon cerveau aussi et je déciderai à mon âme et conscience”. Des indécis, des réfractaires et donc une campagne de vaccination au ralenti, c’est difficile à comprendre pour ceux qui ont sauté le pas sans hésiter. “La Guadeloupe, c’est un peu rebelle au niveau vaccin. Les fakenews et tout ce qui se passe là, il y en a plein qui y croit. C'est une évidence pour nous d'être vacciné, on s’est dit, c'est la solution. Actuellement, seuls 17% des Guadeloupéens ont reçu deux injections.