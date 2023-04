Guerre civile au Soudan : 300 Français à évacuer

Court répit ce matin à Khartoum. Vendredi encore, les combats se poursuivaient malgré les appels au cessez-le-feu. Nous avons pu joindre plusieurs Français. Ils se trouvent dans une résidence, à quelques kilomètres du centre-ville. Parmi eux, Nicolas, expert agricole en mission dans le pays. "On va bien. Ce n’est pas le cas de tout le groupe. On fait le nécessaire pour survivre", confie-t-il. L’interview est interrompue par des tirs. Ils étaient deux à devoir rentrer dans l’Hexagone, quelques heures avant le début du conflit. Depuis une semaine maintenant, la capitale du Soudan est livrée à une bataille entre l’armée régulière et un groupe de paramilitaires. Les deux camps assurent détenir de nombreux bâtiments stratégiques, dont l’aéroport. Les combats sont violents. Ils ont déjà fait plus de 400 morts et 3 500 blessés. Les ressortissants français contactés hier se tenaient prêts à être évacués. Ce samedi matin, certains affirment être pris en charge avant une éventuelle évacuation. TF1 | Reportage V. Topenot, C. David, T. Roesch