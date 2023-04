Guerre civile au Soudan : la France évacue ses ressortissants

La France a commencé à évacuer ses ressortissants au Soudan. La situation y devenait beaucoup trop dangereuse et les combats ont rendu cette opération de sauvetage extrêmement délicate. Selon certaines sources, un Français a été blessé. Ils sont sains et saufs, arrivés ce soir sur la base aérienne de Djibouti. À bord de cet avion militaire, une centaine de ressortissants français, européen et soudanais. Des évacués partis quelques heures plus tôt depuis un aérodrome depuis une banlieue de Khartoum et escortés par l’armée française. Le premier avion quitte la capitale soudanaise en début de l'après-midi, un second quelques heures plus tard. L’opération est coordonnée depuis la cellule de crise du Quai d'Orsay et rendue possible grâce à une accalmie sur le terrain. La trêve est fragile, rendant l'évacuation complexe. Les forces paramilitaires, qui combattent l’armée régulière, évoquent sur Twitter un blessé français, lors du transfert vers l'aéroport. Autre danger pour les évacués, rejoindre le point de rassemblement situé à l’ambassade. Cet après-midi, l'Allemagne, l'Italie et le Royaume-Uni ont eux aussi annoncé procéder à l’évacuation de leurs ressortissants, dans la crainte d'affrontements encore plus violents. En une semaine, le conflit a déjà fait plus de 400 morts. TF1 | Reportage A. Tassin F. Jolfre