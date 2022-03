Guerre : comment en parler aux enfants ?

Rassurer ses enfants, prendre le temps de leur expliquer l'actualité, c'est essentiel pour Jean-Pierre Tordjman, père de famille. Pour Abraham, 7 ans, la guerre, c'est encore un peu floue. Il décrit avec ses mots d'enfants les images qui l'ont marqué à la télévision. Avec quatre frères et sœurs à la maison, ses parents préfèrent aborder ces questions sans tabou. Pour Aurélie Callet, psychologue, les parents doivent bien être la première source d'information auprès de leurs enfants. Mais comment aborder la guerre sans les angoisser ? "C'est extrêmement important de toujours leur demander ce qu'ils ont compris, ce qu'ils ont ressenti. Il faut toujours partir du ressenti de l'enfant en premier lieu pour pouvoir décortiquer après", conseille-t-elle dans la vidéo en tête de cet article. Il faut aussi les éloigner le plus possible des écrans et des vidéos qui tournent en boucle sur les réseaux sociaux. Pour Manuella Billard, professeur d'Histoire-Géographie, il y a urgence. Elle conseille de rassurer les enfants tout en leur donnant les clés pour mieux comprendre le monde qui les entoure. Dans ce collège Charles De Foucauld à Brest (Finistère), où elle enseigne, le cours s'est alors transformé en séances d'échanges autour de l'Ukraine. Cette initiative devrait s'étendre à tous les établissements scolaires. Des outils sont déjà mis à la disposition des professeurs par l'Éducation nationale. TF1 | Reportage L. Adda, P. Géli