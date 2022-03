Guerre de communication entre la Russie et l'Ukraine : des vidéos détournées de leur sens ?

Une première vidéo a été très partagée par les Ukrainiens sur les réseaux sociaux. On y voit un blindé se roulant sur une voiture avec un commentaire, "Des barbares russes écrasent un automobiliste ukrainien". Mais qu'en est-il réellement ? Nous avons pu récupérer d'autres vidéos de la même scène, prises sous d'autres angles de vue. D'abord le blindé est le seul en mouvement, n'est pas en convoi, ne porte pas la lettre "Z", caractéristique des forces russes. Enfin, on apprend que l'engin est un Strela-10 utilisé par l’armée ukrainienne. Deuxième détail, on entend sur la droite du blindé des tirs nourris au moment même où le char passe juste à côté et dévie sa route. Enfin, troisième précision, la machine ne prend pas la fuite après avoir écrasé la voiture. Et d'ailleurs, la victime est très vite secourue par les gens qui ont assisté à la scène. En fait, le conducteur de ce blindé, qui n'est pas russe mais visiblement ukrainien, a dévié de sa trajectoire comme il évitait des tirs sur sa droite et a fini sa course de façon accidentelle dans la voiture. Cote russe, on n'hésite pas aussi à manipuler les images. Cet exemple repéré par nos confrères de Quotidien en témoigne. Dans cette image, on voit Sergueï Lavrov s'exprimer en visioconférence à l'ONU. Dans la version publique proposée par la chaîne publique Rossiya 1, on y voit le ministre des Affaires étrangères russe prendre la parole devant des représentants des Occidentaux à l'écoute, levant leurs regards vers lui. Sauf que les téléspectateurs russes n'ont pas pu voir ce qui s'est vraiment passé. Au moment où le ministre commence à s'exprimer, une large majorité de l'hémicycle quitte la salle. La propagande est même allée plus loin pour combler ce vide. La télévision russe a récupéré de vieilles images d'archives. La preuve, le représentant français n'a pas la même tenue vestimentaire d'une image à une autre.