Guerre de haute intensité : l'armée française est-elle prête ?

Voici le blindé nouvelle génération de l’armée française. Son nom : Griffon. Un véhicule conçu pour tenir jusqu’à deux semaines et demi et équipé en technologie moderne. Une tourelle, opérée depuis l’intérieur, des caméras à 360 degrés. L’armée française a fait le choix de la modernisation de ses équipements au détriment du nombre de soldats. De 453 000 en 1991, on tombe à 206 000 en 2020. Des militaires aguerris dont l’effectif remonte depuis cinq ans mais au compte-goutte. Une capacité de combat multiple mais avec quelles armes ? En 30 ans, le nombre de chars est passé de 1 349 à 222. Six fois moins. Quant aux avions de combat, la France en avait 686 en 1991 et 254 en 2021. Mais tous nos équipements ont gagné en précision et en efficacité. Qu’en est-il des munitions ? Au mois de février, nous avons pu filmer exceptionnellement le plus grand dépôt du pays. “Plusieurs milliers de tonnes de munitions”, le chiffre impressionne, mais tous les experts disent qu’il faut augmenter nos stocks et relancer la production chez nous. Reste et c’est majeur qu’en cas d’attaque, la France ne serait pas seule à se défendre. Elle a ses alliés européens et en tant que membre de l’Otan, elle serait obligatoirement épaulée par les Américains. T F1 | Reportage F. Agnès, I. Bornacin, M. Debut