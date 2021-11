Guerre de la pêche : la grande explication entre Emmanuel Macron et Boris Johnson

Emmanuel Macron et Boris Johnson se sont entretenus ce dimanche matin en marge du G20 à Rome. Le message passé est que l'heure est à l'apaisement. Toutefois, le tête-à-tête, sans conseiller ni interprète, ne s'est pas éternisé. On compte en tout, trente petites minutes entre les deux hommes. Pas une photo n'a été prise de cette réunion de travail. La décision prise à la dernière minute est tout de même un signe de la tension. Sur cette rencontre, deux axes majeurs sont à retenir. Il y a bien sûr la volonté d'une désescalade de calmer le jeu et donc les négociations qui vont reprendre dans les toutes prochaines heures. Le Royaume-Uni doit respecter l'accord signé, fait-on valoir du côté de l’Élysée. Il s'agit d'accorder le nombre de licences suffisant aux pêcheurs français. C'est un compte à rebours qui est enclenché, car si aucune solution n'est trouvée jusqu'à ce mardi 2 novembre, plus aucun bateau britannique ne pourra débarquer dans nos ports français. Ce qui provoquerait un nouveau point de rupture.