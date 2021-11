Guerre de la pêche : les pêcheurs attendent beaucoup de la rencontre entre Emmanuel Macron et Boris Johnson

Alors que ce dimanche est un jour de repos pour les pêcheurs du Pas-de-Calais, impossible pour Laurent Merlin de penser à autre chose qu'au travail : à la pêche. Ce matin, lui, qui ne peut toujours pas pêcher dans les eaux anglaises, attend une annonce, un communiqué, quelque chose pour débloquer rapidement sa situation. "On ne peut plus tenir longtemps", confie-t-il. Dans les tous prochains jours, de nouvelles licences devraient être délivrées par les autorités britanniques. Une autorisation indispensable pour les pêcheurs et tous les professionnels du secteur. En effet, les poissonniers manquent de produits. C'est la saison de la sole et des encornets alors que ces poissons sont très rares sur les étals. En Normandie, on constate la même inquiétude et la même attente. Les pêcheurs espèrent "un accord au moins, pour que tout le monde soit content". À Port-en-Bessin-Huppain (Calvados), les familles de marin ne supportent plus ces querelles permanentes. Un compromis semble avoir été dessiné à 1 500 km de là, à Rome. Tous maintenant veulent que les choses se débloquent rapidement.