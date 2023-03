Guerre de l'or : la traque sans fin des orpailleurs de Guyane

Il y a un peu plus d’un an, nous avons filmé l'inlassable traque des gendarmes au cœur de la forêt guyanaise. La Guyane compte environ 500 sites d’orpaillage clandestins, exploités par les garimpeiros. Pour extraire l’or, ils utilisent de l’huile, du carburant et du mercure qui est dévastateur pour la forêt guyanaise. Les clandestins, qui sont aux mains de réseaux mafieux que la France peine à combattre, disent qu'ils n’ont pas de travail dans leur pays et que tout est cher. Mais ils doivent nourrir leur famille. Samedi dernier, une mission du GIGN dégénère. Lors d’un échange de tir, Arnaud Blanc est tué par balle. Il était père de deux enfants. A 7 000 km de Paris, les orpailleurs n’ont aucun mal à entrer sur ce territoire français depuis le Suriname ou le Brésil. Sur le fleuve frontière, le Maroni, malgré leur contrôle, les policiers sont lucides sur ce qui provient des rives voisines. Une guerre sans fin contre ce fléau, source de violence et de pollution qui met en danger la population guyanaise depuis une vingtaine d'années. TF1 | Reportage E. Lefebvre, O. Lévesque