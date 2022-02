Guerre en Ukraine : 115 000 réfugiés ukrainiens en Pologne

Des centaines de mains tendues et de quoi apaiser, au moins un court instant. La gare de de Przemysl est devenue en quelques heures le symbole de la solidarité polonaise face à l’exode ukrainien. Les dons affluent de tout le pays : des vêtements, des vivres et des foyers qui ouvrent leur porte. Ce couple de Polonais a roulé 300 kilomètres pour venir offrir son aide. Certains bénévoles arrivent même de pays voisins, comme cet Ukrainien de République Tchèque. Natalya, elle, a fui la ville de Lviv en Ukraine et lui demande si elle peut partir avec lui. La réponse est “oui”. Ce train arrive de Kiev avec à son bord des femmes et des enfants. Ils y ont passé 14 heures. Derrière les grilles, de nombreux Ukrainiens qui vivent en Pologne et attendent de retrouver leur famille. Nous rencontrons Christina. Elle s’inquiète de ne pas apercevoir ces proches même si elle sait qu’ils étaient à bord. Une heure interminable, quand enfin, “le soulagement”. Devant la gare, des dizaines de bénévoles attendent les réfugiés. “Les Ukrainiens viennent de sortir du train et cet homme est en train de leur dire : si vous avez besoin d'aide, si vous cherchez un endroit où dormir, demandez-le, il y a des gens pour vous aider”, nous rapporte Sophie Chevallereau, notre envoyée spéciale sur place. Mais la détresse se lit sur certains visages qui ne savent même pas quoi demander. Déjà 115 000 Ukrainiens ont franchi la frontière polonaise. T F1 | Reportage S. Chevallereau, B. Hacala, Q. Trigodet