Guerre en Ukraine : 370 000 réfugiés accueillis dans les pays limitrophes

Sous la neige, épuisées par des dizaines de kilomètres à pieds, des familles ukrainiennes passent enfin la frontière polonaise à Medyka. Des femmes et des enfants qui ont passé deux jours pour parcourir trente kilomètres. Ils sont souvent conduits au plus proche de la frontière par le père de famille, puis débarqués, car les hommes en âge de combattre n'ont pas le droit de quitter le pays. Pour certains, c'est le soulagement des retrouvailles, tandis que pour d'autres Ukrainiens, l'attente est interminable. Ils guettent leurs proches. Beaucoup de réfugiés arrivent sur place sans contact, sans nulle part où aller. Des bus les transportent toute la journée vers un camp de réfugiés à quelques kilomètres. Des exilés forcés de tout laisser derrière eux. À Przemysl (Pologne), un camp a été monté hier pour faire face à l'afflux de réfugiés. Selon une responsable, "heure après heure, il y a de plus en plus de monde qui arrive sur place. Ils viennent chercher de la nourriture. On leur prépare à manger. Personne ne s'attendait à ça." Le camp n'est qu'un point de passage. Pour ceux qui y arrivent, l'urgence est désormais de trouver un lieu où passer la nuit. T F1 | Reportage S. Chevallereau, B. Hacala, Q, Danjou.