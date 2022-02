Guerre en Ukraine : à Donbass, les Ukrainiens lancent des contre-attaques

Les blindés ukrainiens se mettent en position. Il s’agit d’avancer et de desserrer l’étau russe qui commence à isoler cette région Est du reste du pays. Deux chars de combat se placent en tête de colonne et très vite, la bataille s’engage. Les tanks font feu sur une cible droit devant la forêt. Preuve que l’ennemi n’est pas loin. “Pour l’instant, la colonne ukrainienne avance tout doucement, progressivement. Mais c’est les chers de tête qui apparemment, combattent les forces ennemies”, rapporte Michel Scott, notre envoyé spécial sur place. En avançant un peu plus loin, nous découvrons l’endroit où s’est déroulé ce face-à-face, quelques instants plus tôt. Au bord de la route, une carcasse fumante. Une victoire éphémère. Le détachement blindé n’ira pas beaucoup plus loin et rebroussera chemin de retour dix kilomètres en arrière. À l’entrée d'une ville, un véhicule ukrainien cette fois, vient d’être frappé. Sous le regard des rares habitants restant et qui ne pourront pas être défendus très longtemps encore. T F1 | Reportage M. Scott, G. Aguerre, A. Gaudin