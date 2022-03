Guerre en Ukraine : à Kiev, la vie sous les bombes

Un homme est mort jeudi lorsqu'un missile russe a pulvérisé une partie des deux maisons dans le reportage en tête de cet article. On imagine sans mal les débris volant dans tous les sens, les flammes léchant les murs et l'explosion qui enfonce les fenêtres, mais la victime n'habitait pas là. Il s'agit d'un jeune homme qui rentrait seulement des courses qui sont encore sur le sol. Son frère ne comprend pas pourquoi ce missile est tombé dans ce quartier résidentiel, pourquoi il a balayé son frère, sa vie et la sienne avec. Pour échapper à la mort, beaucoup essaient encore de fuir en voiture malgré les barrages de l'armée, les bouchons et les bombardements. S'enfuir, peu importe le moyen, voiture ou train tant que c'est le plus vite et le plus loin possible. Certains se disent terrifiés, notamment les femmes. D'autres aimeraient avoir tout le temps du monde. Les pères qui disent adieu. Ils restent pour se battre et à prendre les armes. Le gouvernement ukrainien oblige tous les hommes adultes, qui ont moins de 60 ans, à prendre les armes. Le cœur lourd de peines, mais qui déborde de colère. L'ennemi est prévenu. Pour s'emparer de Kiev, il faudra livrer une bataille acharnée. TF1 | Reportage F. Litzler, A. Ponsar