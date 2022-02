Guerre en Ukraine : à l'assaut de Marioupol, un port stratégique pour les Russes

Nous prenons une petite route sur le front sud. Certains champs sont minés, car nous pénétrons dans une zone militaire. Les miliciens séparatistes et les Russes viennent de concentrer ici tous leurs équipements comme ces grades, des lance-roquettes multiples. Une offensive d'envergure est en cours. D'ailleurs, les tirs retentissent, du canon, du grade, à proximité de ces maisons abandonnées. Safia marche seule au bord de la route. Elle est triste, car son fils a été mobilisé. Elle veut que cette guerre finisse le plus vite possible. Hier, le village était encore sur la ligne de front. Les séparatistes et les Russes ont avancé sur les terres et ont fait reculer les soldats ukrainiens. Ils ont pris le village situé à quatre kilomètres et continuent d'avancer en direction de Marioupol. Marioupol, située derrière ces collines, est la ville stratégique, le port industriel situé au bord de cette mer d'Azov. C'est là que se concentre une grande partie des forces ukrainiennes qui résistent, car les Russes qui viennent de Crimée et les séparatistes du Donbass sont en train de bombarder la périphérie de Marioupol pour l'encercler. D'ailleurs, un peu plus loin, nous croisons ces soldats qui se préparent déjà pour l'offensive terrestre. La bataille de Marioupol s'annonce coriace. T F1 | Reportage L. Boudoul, G. Parrot