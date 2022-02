Guerre en Ukraine : à Moscou, la population redoute les conséquences de la guerre

Il est difficile de savoir ce que les Russes pensent de cette guerre. Certains ont une nouvelle fois bravé l’interdiction de manifester à Saint-Pétersbourg, mais il sont extrêmement minoritaires dans le pays. De plus en plus de personnes sortent dans la rue, prennent un selfie et les mettent sur Internet . Ces manifestations sont souvent spontanées. Mais, les Russes ne verront pas ces manifestations qui se sont soldées par une série d'arrestations. En effet, Kremlin contrôle étroitement les télévisions. Le gendarme de l'information russe a d'ailleurs annoncé limiter l'accès à Facebook. T F1 | Duplex J. Garro