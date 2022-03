Guerre en Ukraine : a-t-on surévalué l'armée russe ?

Au début de la guerre, le 1er jour, 115 sites ont été visés avec 400 frappes russes près de Kiev. Frapper à distance était la stratégie de Poutine quand il a réformé son armée il y a 15 ans. Un arbitrage fait au détriment de son parc de blindés. Des chars des siècles derniers ont été modernisés notamment au niveau du blindage, comme l'explique Pierre Servent. Pour ce consultant Défense TF1-LCI, la première erreur était de sous-estimer l'ennemi. Sur les 200 000 hommes annoncés par Poutine, les experts estiment qu'il y a en fait 130 000 combattants, pas toujours bien équipés en terme de transmission. "Poutine s'est lui-même intoxiqué par ses services de renseignement", affirme Pierre Servent. D'ailleurs, plusieurs responsables chargés du renseignement et des généraux auraient été limogés ces jours-ci. Tout ne se passerait pas comme prévu du sommet jusqu'au terrain comme le raconte dans cette vidéo publiée il y a 15 jours, un jeune conscrit russe. Des soldats russes ont été d'ailleurs filmés par les caméras de surveillance de magasin en train de se ravitailler gracieusement. Dans certaines lettres des soldats, le moral n'y est clairement pas. Certains responsables militaires refusaient de se redéployer en raison de la mauvaise organisation de leur unité, du manque de communication et des moyens techniques, de soutien logistique et d'absence de coordination avec le commandement. La voix des mères des soldats s'est élevée à plusieurs reprises contre cette guerre. Une voix sacrée en Russie. Mais Poutine les rassure pour les faire taire. Autour d'elle et de la mère patrie, il essaie à présent de galvaniser son peuple. Il a besoin d'une victoire, vite, par tous les moyens. TF1 | Reportge S. Pinatel, F. Le Goïc