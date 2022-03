Guerre en Ukraine : au moins 35 morts après une frappe russe sur une base militaire près de la frontière polonaise

Selon les témoignages sur place, les Russes ont tiré pendant la nuit une trentaine de missiles de croisière sur le centre d'entraînement de Yavoriv. Celui-ci est situé à moins de 20 km de la frontière polonaise. Il servait de centre de formation aux forces ukrainiennes. Sur les images d'archive, ce sont des instructeurs canadiens et américains qui étaient jusqu'il y a quelques semaines en charge de ces formations. Moscou dit avoir tué des mercenaires étrangers et détruit une importante quantité d'armes. Autant de combattants qui seraient récemment arrivés dans le pays pour épauler l'Ukraine dans la guerre. Les Ukrainiens ont annoncé la mort de 35 personnes et plus de 130 blessés, sans préciser leur nationalité. La Russie, elle, a revendiqué ce soir des frappes de haute précision qui devraient se poursuivre dans les jours à venir. TF1 | Reportage L. Hauben, S. Cherifi, C. Marchand, D. Polet, V. Belgrand-Barbier