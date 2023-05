Guerre en Ukraine : Bakhmout est-elle tombée ?

Comme à son habitude, Evguéni Prigojine se met en scène. Il félicite ses hommes un à un, puis le chef de la milice russe, Wagner, pose devant la gare de Bakhmout, ou plutôt ce qu'il en reste, des ruines. "Aujourd'hui, le 20 mai 2023 à midi, la ville de Bakhmout a été entièrement prise. L’opération a duré 224 jours, c’était le hachoir de Bakhmout.”, dit-il. De son côté, Kiev dément avoir perdu toute la ville, mais reconnaît que la situation est critique après des semaines de combats intenses et incessants. Depuis le début de l’année, 20 000 soldats russes sont morts dans la région de Bakhmout, selon Washington. Une victoire à la Pyrrhus, que Moscou entend bien montrer à la face du monde. Car au même moment, les dirigeants du G7 sont réunis à Hiroshima (Japon), avec un invité spécial, Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien vient de recevoir une excellente nouvelle. Les États-Unis donnent leur feu vert à la fourniture des avions de chasse F-16 à l'Ukraine. Volodymyr Zelenski est très heureux de cette nouvelle et remercie ses partenaires. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage N. Gandillot, T. Leroy