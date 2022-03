Guerre en Ukraine : ces Français qui choisissent de rester

Des files d'attente interminables pour quelques médicaments. C'est le quotidien à Kherson depuis l'arrivée des Russes mercredi dernier. Les troupes de Vladimir Poutine se sont emparées de cette ville au Sud de l'Ukraine après des combats acharnés. Pris au piège, des Français sont toujours place. Impossible de fuir, les Russes les en empêchent. "Je me sens prisonnier, parce que je ne peux plus faire ce que je veux, je ne peux plus sortir de la ville", témoigne Jean-Paul qui "voudrait bien rentrer en France." Plusieurs dizaines de ressortissants français seraient toujours dans ce pays en guerre. Certains sont bloqués, d'autres souhaitent rester pour aider les Ukrainiens. C'est le cas de Christophe qui vit à Krementchouk depuis six mois. Ce Toulousain a fait le choix de prêter main forte aux habitants alors que l'armée russe approche. "Tous les civils s'entraident à faire des sacs de sable pour les barricades. Des femmes et des enfants font des milliers de cocktails Molotov. Je sais que les bombes ne vont pas tarder". Rester pour son pays d'adoption. À Kiev, un Lyonnais d'origine nous montre les rayons vides de son supermarché. Pierre vit ici depuis 11 ans avec sa compagne. Pas question de partir : "Rentrer en France pour faire quoi ? Pour devenir un réfugié en France ? Qu'est-ce qu'on va faire ? J'ai 60 ans, on va recommencer une vie en France, recommencer à zéro, recommencer tout ? Ce n'est pas possible". Il est impossible pour beaucoup de quitter un peuple qui les accueilli alors qu'il traverse une telle épreuve. TF1 | Reportage M. Verron, M. Debut, J. Lacroix-Nahmias, L. Koceir, M. Bliard