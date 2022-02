Guerre en Ukraine : combats de rue à Kharkiv

Scène de guérilla urbaine ce dimanche matin dans les rues de Kharkiv. Résistance des soldats ukrainiens face aux troupes russes qui sont entrées dans la ville quelques heures plus tôt. Elles étaient filmées au petit matin. Une arrivée presque silencieuse au seul son saccadé de la respiration anonyme d'un habitant retranché derrière ses persiennes. Il s'agit de troupes à pied protégées par des blindés légers qui progressent lentement, et d'autres encore. Une percée jusque dans le centre de la deuxième ville du pays après Kiev. À Kharkiv, le Z de l'armée est désormais visible partout où les soldats sont passés. Ces troupes sont entrées dans la ville par le Nord Est en provenance de la frontière russe, toute proche. Cette nuit, les bombardements n'ont pas cessé et sont montés en puissance. Ils ont d'ailleurs atteint et détruit un gazoduc juste en dehors de Kharkiv. Le maire, Ihor Terekhov, conseillait aux habitants de se mettre à l'abri dès samedi soir. Depuis, entre Russes et Ukrainiens, la guerre des images aussi s'est enclenchée. Dans les rues, les soldats ukrainiens affichent leur prise de guerre. La ville est sous contrôle et les Russes démoralisés reculent selon le gouverneur. Une guerre de positions, alors que des habitants sont retranchés. Ce soir encore, à Kharkiv, on va vivre terré. Il y a deux jours, un hôpital pour enfants s'est installé dans un abri. Les patients y passeront leur troisième nuit sous les bombes. T F1 | Reportage I. Marie.