Guerre en Ukraine : combien de temps pourrait-elle durer ?

C'est la grande question. On peut penser que les Russes souhaiteraient en finir. C'est-à-dire prendre Kiev et parvenir à dominer le Donbass en quatre ou cinq jours. "C'est un objectif qui semble malheureusement réaliste par rapport à la capacité militaire de la Russie et sa supériorité", lâche Pierre Servent, consultant militaire TF1-LCI. Cette attaque correspond à des planifications classiques, estime l'expert. "Ce qu'on comprend, c'est qu'il y a un mouvement militaire avec deux pinces", expose-t-il. La première arrive sur Kiev dans l'objectif d'enserrer la ville. La seconde va du côté du Donbass, "en quelque sorte dans le dos de l’armée ukrainienne qui va se retrouver coincée entre les Russes et les sécessionnistes". Visiblement, Poutine avance dans ses plans, même si les blindés sont encore à 10 à 20 km de la capitale. Selon l'expert, "Il y a des forces spéciales russes qui ont pénétré, peut-être, sous uniforme ukrainien avec plusieurs objectifs : sabotage, prise d'assaut d'institution politique et éventuellement tuer le président Volodymyr Zelensky". Mais si dans quelques jours, cette phase ne fonctionne pas, Poutine passera à la dimension supérieure. Et l'histoire militaire récente de l'armée russe que ce soit en Tchétchénie ou en Syrie montre que la population civile va subir malheureusement des dégâts terribles", a-t-il poursuivi.